Украинские дроны уничтожили российский «Солнцепек»
- 13.09.2026, 19:38
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Огнеметную систему накрыли прямо во время боевой работы.
На Купянском направлении, на левом берегу, операторы батальона беспилотных систем «Legion» 33-й отдельной механизированной бригады поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».
Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы БПЛА обнаружили вражескую технику во время её боевых действий по позициям Сил обороны Украины. После этого на цель направили ударные беспилотники.
В результате атаки российская ТОС-1А «Солнцепек» была уничтожена, что лишило оккупантов возможности в дальнейшем использовать ее для нанесения ударов по украинским позициям.