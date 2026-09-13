Слепаков высмеял Путина в новой песне

Слепаков высмеял Путина в новой песне9
- 13.09.2026, 19:12
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Ролик быстро стал вирусным.
Певец и стендап-комик Семен Слепаков выпустил сатирическую песню «Про косаток и медведей» — ответ на недавнее заявление Владимира Путина. В конце августа Путин пытался пояснить причины войны и заявил, что косатки «едят белых медведей как мелюзгу», нападают стаей и разрывают их на куски, пишет Dialog.UA.
Фраза стала мемом, а ученые отмечали, что косатки в дикой природе не охотятся на белых медведей.
Слепаков в новой песне переиначил знаменитую «Песенку о медведях» из фильма «Кавказская пленница». В его сатирической версии белые медведи узнают из «вброса», что косатки якобы едят их сородичей, пугаются и отправляются по Москва-реке к Кремлю, чтобы просить защиты у «важного человека»по имени Володя.
Выслушав медведей, тот принимает суровый вид, называет действия косаток «геноцидом» и объявляет «новое СВО» — с целью «де-челюстификации косаток» и лишения их виз в Евросоюз.
Трек традиционно для песен Слепакова быстро стал вирусным и уже набирать миллионы просмотров на разных платформах.