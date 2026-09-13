закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 7:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Слепаков высмеял Путина в новой песне

9
  • 13.09.2026, 19:12
  • 18,392
Слепаков высмеял Путина в новой песне
Семен Слепаков

Ролик быстро стал вирусным.

Певец и стендап-комик Семен Слепаков выпустил сатирическую песню «Про косаток и медведей» — ответ на недавнее заявление Владимира Путина. В конце августа Путин пытался пояснить причины войны и заявил, что косатки «едят белых медведей как мелюзгу», нападают стаей и разрывают их на куски, пишет Dialog.UA.

Фраза стала мемом, а ученые отмечали, что косатки в дикой природе не охотятся на белых медведей.

Слепаков в новой песне переиначил знаменитую «Песенку о медведях» из фильма «Кавказская пленница». В его сатирической версии белые медведи узнают из «вброса», что косатки якобы едят их сородичей, пугаются и отправляются по Москва-реке к Кремлю, чтобы просить защиты у «важного человека»по имени Володя.

Выслушав медведей, тот принимает суровый вид, называет действия косаток «геноцидом» и объявляет «новое СВО» — с целью «де-челюстификации косаток» и лишения их виз в Евросоюз.

Трек традиционно для песен Слепакова быстро стал вирусным и уже набирать миллионы просмотров на разных платформах.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар