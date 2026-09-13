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Пчел отправили в зону отчуждения

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  • 13.09.2026, 18:12
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Пчел отправили в зону отчуждения

Белорусские ученые проводят необычный эксперимент.

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике начали эксперимент с пчелами. Ученые хотят выяснить, можно ли использовать самих насекомых и продукты пчеловодства для дополнительного контроля радиоактивного загрязнения территории.

Как пишет издание Mlyn.by, идея принадлежит старшему научному сотруднику отдела радиационно-экологического мониторинга Павлу Прохорчику. На территории бывшего населенного пункта установили пасеку и теперь собирают материал для исследований.

Пчела во время полета контактирует с растениями, почвой и пылью, собирает нектар и пыльцу, а затем возвращается в улей. Радиус ее продуктивного лета составляет примерно 2,5–3 км. Поэтому одна пчелосемья фактически охватывает довольно большую территорию.

На поверхности тела насекомых может оседать пыль, в том числе с частицами радионуклидов. Другие вещества пчелы потенциально способны получать вместе с нектаром и пыльцой. После этого ученые могут исследовать как самих насекомых, так и продукты из улья.

«Получается своеобразный естественный пробоотборник, который сам летает и собирает материал», – объяснил Прохорчик.

Исследование находится на стадии поискового эксперимента. По предварительной оценке ученого, работа может занять около трех лет – для выводов необходимо накопить достаточный массив наблюдений.

Если метод подтвердит эффективность, пасеки в перспективе можно будет использовать как дополнительный инструмент экологического мониторинга в разных точках. Среди возможных вариантов исследователь называет территории возле объектов, которым необходим постоянный контроль.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник находится на территориях, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС.

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