Пчел отправили в зону отчуждения 5 13.09.2026, 18:12

2,248

Белорусские ученые проводят необычный эксперимент.

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике начали эксперимент с пчелами. Ученые хотят выяснить, можно ли использовать самих насекомых и продукты пчеловодства для дополнительного контроля радиоактивного загрязнения территории.

Как пишет издание Mlyn.by, идея принадлежит старшему научному сотруднику отдела радиационно-экологического мониторинга Павлу Прохорчику. На территории бывшего населенного пункта установили пасеку и теперь собирают материал для исследований.

Пчела во время полета контактирует с растениями, почвой и пылью, собирает нектар и пыльцу, а затем возвращается в улей. Радиус ее продуктивного лета составляет примерно 2,5–3 км. Поэтому одна пчелосемья фактически охватывает довольно большую территорию.

На поверхности тела насекомых может оседать пыль, в том числе с частицами радионуклидов. Другие вещества пчелы потенциально способны получать вместе с нектаром и пыльцой. После этого ученые могут исследовать как самих насекомых, так и продукты из улья.

«Получается своеобразный естественный пробоотборник, который сам летает и собирает материал», – объяснил Прохорчик.

Исследование находится на стадии поискового эксперимента. По предварительной оценке ученого, работа может занять около трех лет – для выводов необходимо накопить достаточный массив наблюдений.

Если метод подтвердит эффективность, пасеки в перспективе можно будет использовать как дополнительный инструмент экологического мониторинга в разных точках. Среди возможных вариантов исследователь называет территории возле объектов, которым необходим постоянный контроль.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник находится на территориях, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com