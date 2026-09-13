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В Гомеле поймали пьяного водителя маршрутки

  • 13.09.2026, 19:24
  • 2,086
В Гомеле поймали пьяного водителя маршрутки

На него пожаловались очевидцы.

В Гомеле благодаря бдительности граждан сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси, который управлял микроавтобусом Брагин — Гомель в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УВД.

В момент остановки пассажиров в салоне не было. Водитель пояснил, что употребил алкоголь уже после того, как высадил пассажиров, а затем решил перегнать автомобиль.

Освидетельствование показало более 0,8 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В результате водителю назначили штраф в размере 200 базовых величин и лишили права управления транспортными средствами на пять лет.

Кроме того, установлено, что водитель не прошел предрейсовое освидетельствование. К административной ответственности привлекли должностное лицо, допустившее выпуск транспорта на линию. Ему назначили штраф в размере 8 базовых величин.

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