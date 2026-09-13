Сикорский: Европа способна быстро разгромить Россию 13.09.2026, 22:18

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Радослав Сикорский

Фото: Newspix.pl / ABACA

Главным преимуществом станет авиация.

Если бы Россия напала на Польшу, польская сторона довольно быстро одержала бы победу, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Польша и другие европейские страны обладают значительным преимуществом над Россией в области авиации.

Об этом он заявил в ходе дискуссии «Способна ли Европа вместе с Украиной сдержать Россию?», которую 12 сентября провели Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская Стратегия в рамках ежегодной встречи YES в Киеве.

«У нас есть преимущество перед Россией в авиации. Если украинцам удалось вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей за шесть месяцев, мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить оставшуюся половину», — сказал Сикорский.

Если бы Россия напала на Польшу, польская сторона довольно быстро одержала бы победу, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Польша и другие европейские страны обладают значительным преимуществом над Россией в области авиации.

Об этом он заявил в ходе дискуссии «Способна ли Европа вместе с Украиной сдержать Россию?», которую 12 сентября провели Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская Стратегия в рамках ежегодной встречи YES в Киеве.

«У нас есть преимущество перед Россией в авиации. Если украинцам удалось вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей за шесть месяцев, мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить оставшуюся половину», — сказал Сикорский.

Сикорский отметил, что страны Балтии и Северной Европы в совокупности имеют военный бюджет, превышающий бюджет России. В то же время он подчеркнул, что Европа в настоящее время не обладает полным оборонным суверенитетом и в ближайшее время его не обретет.

По словам польского министра, Европейский Союз по-прежнему является конфедерацией, а консенсуса по поводу перехода к федерации нет. В то же время он заявил, что даже без Соединённых Штатов Европа обладает значительным преимуществом над Россией в воздухе.

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