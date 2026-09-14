Стрелков: Этой зимой России будет хуже, чем Украине

Стрелков: Этой зимой России будет хуже, чем Украине6
- 14.09.2026, 5:37
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Он предупредил о тяжелых ударах по энергетике.
Война РФ против Украины входит в осенне-зимнюю фазу. И россиянам стоит готовиться к очень серьезным испытаниям, поскольку возможности Киева быстро растут, считает военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин).
Его письмо опубликовали 12 сентября соратники, передает Dialog.UA.
Стрелков считает, что положение России этой зимой будет заметно хуже, чем Украины.
«Предстоит очередной раунд военной кампании – осенне-зимний, в ходе которого обмен «приятными неожиданностями» в виде масс и орд БПЛА, а также стай ракет продолжится в непрерывно-нарастающем режиме… Основные усилия будут направлены на поражение (взаимное) объектов энергетики и жизнеобеспечения крупнейших городских центров и агломераций… Положение у РФ несколько хуже. Во-первых, потому, что наше население (за исключением нескольких пограничных областей) еще не привыкло к жизни без воды и электричества… А во-вторых, потому, что зима в большинстве регионов РФ существенно холоднее и дольше, чем в Украине», — написал Стрелков.
Также он усомнился в том, что российские власти способны реагировать на масштабные ЧС. Для этого нет достаточного количества сил и средств.