На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция 14.09.2026, 7:32

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Фото: Getty Images

С отрывом в один мандат.

В Швеции подводят итоги всеобщих парламентских выборов, прошедших 13 сентября. По итогам подсчета голосов в 94,7% избирательных округов левоцентристские оппозиционные партии во главе с социал-демократкой Магдаленой Андерссон получили 175 мест, а правые партии во главе с действующим премьер-министром Ульфом Кристерссоном — 174, сообщает The Guardian.

Комментируя предварительные подсчеты, премьер-министр Кристерссон заявил, что избиратели высказали свое мнение, но «окончательного результата пока нет». Он также добавил, что пока открытым остается вопрос о том, какое правительство возглавит Швецию, но пообещал «сделать все возможное, чтобы это правительство стало наилучшим для нашей страны».

Избирательная комиссия Швеции заявила, что предварительный подсчет голосов может быть готов только 17 сентября. Магдалена Андерссон, выступая перед своими сторонниками, призвала дождаться окончательных результатов выборов. Она уточнила, что социал-демократы «готовы взять на себя ответственность за результат» и сформировать новое правительство.

Guardian ожидает, что после подсчета голосов коалиционные переговоры могут занять длительное время. Правоцентристский блок, состоящий из так называемых партий «Тидё», находится у власти уже четыре года. В его состав входят умеренные, христианские демократы и либералы, а также партия SD, вторая по величине партия Швеции. В оппозиционный левоцентристский блок входят крупнейшая партия Швеции — социал-демократы, центристская партия, партия зеленых и левая партия.

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