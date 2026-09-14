Сразу в трех городах Беларуси увеличилась радиация

Сразу в трех городах Беларуси увеличилась радиация11
- 14.09.2026, 7:55
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Речь идет о Могилеве, Брагине и Славгороде.
Белгидромет представил обновленные данные о радиации в Беларуси. Так, уровни мощности дозы гамма-излучения за неделю поднялись сразу в 3 городах.
Речь идет о Могилеве (3 сентября было 0,11 мкЗв/час, 10-го стало 0,12 мкЗв/час), Брагине Гомельской области (было 0,47 мкЗв/час, стало 0,48 мкЗв/час) и Славгороде на Могилевщине (было 0,17 мкЗв/час, стало 0,18 мкЗв/час).
А в Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске, Минске уровни мощности дозы гамма-излучения составляют 0,10 мкЗв/час. Специалисты отметили, что все зафиксированные в столице и областных центрах значения соответствуют естественному радиационному фону.
В «загрязненных» городах Брагине и Славгороде показатели находятся на уровне многолетних значений. В целом радиационная обстановка в стране стабильная, рассказали в Белгидромете.