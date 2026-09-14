Трамп планирует отменить пошлину на ирландский виски 2 14.09.2026, 8:03

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Размер пошлины составляет 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить 10-процентную пошлину на ирландский виски.

Об этом сообщает Associated Press.

Во время церемонии награждения на турнире Irish Open Трамп заявил, что его об этом «просили все», в частности премьер-министр Ирландии Михол Мартин и даже некоторые гольфисты.

«Все донимали меня просьбами сделать это. И я сказал: „От имени Соединенных Штатов Америки я отменю пошлины на ирландский виски“», — заявил американский президент.

В настоящее время ирландский виски облагается стандартной пошлиной, введенной Трампом на большинство импортных товаров из Европейского союза. В июле размер этой пошлины был снижен с 15% до 10%.

В апреле Трамп объявил, что отменяет определенные пошлины на виски из Великобритании, в частности скотч и спиртные напитки, произведенные в Северной Ирландии, что создало дисбаланс в отношениях с Ирландией.

12 сентября во время визита в Дублин Дональд Трамп заявил, что «был бы рад» увидеть объединенную Ирландию и что в конечном счете ее объединение с Северной Ирландией, находящейся под управлением Великобритании, произойдет.

«Что ж, я не хочу создавать никаких проблем, но скажу вам: я был бы рад увидеть объединение. По моему мнению, это в конечном счете произойдет… Думаю, это было бы замечательно», — сказал Трамп журналистам после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Президент США добавил, что у Великобритании «будет свое слово в этом вопросе», но сам он считает, что объединение Ирландии и Северной Ирландии было бы «замечательным делом».

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