закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Безлимитный лимит: белоруска не поняла «шутку» от А1

8
  • 14.09.2026, 13:26
  • 4,048
Безлимитный лимит: белоруска не поняла «шутку» от А1

Новая белорусская разработка.

Белоруска anikgolubka не оценила юмор мобильного оператора, который ввел ограниченія на пользование безлтитьгым интернетом.

«Форсаж» от А1 оказался шуткой, - пишет она. - Безлимитный лимит, это что-то новенькое. Ограничение в 150 гб как оказалось на нем с 20 августа 2026 года.

Связь все хуже и хуже, интернет режется в тихую. Самое плохое в моей ситуации – что у меня нет альтернативы. Никакой, совсем.

Для кого это тоже новость о новой белорусской разработке «Безлимитный лимит»?

Пользователи соцсети рассказали, что с похожими проблемами сталкивались и у других операторов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Те же самые вопросы к МТС.

- Такая же ситуация. Живем в СТ, ловит только А1. Платим 40 рублей за тарифный план и примерно с 6 числа по 2 рубля за «турбокнопку». Иначе не работает вообще. Выкачивание денег. Но пока нет оптоволокна, выбора нет.

- Какой вообще оператор может предоставить хорошую связь, интернет ,услуги при этом не «задирая» денег и не пропадая?

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар