Безлимитный лимит: белоруска не поняла «шутку» от А1 8 14.09.2026, 13:26

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Новая белорусская разработка.

Белоруска anikgolubka не оценила юмор мобильного оператора, который ввел ограниченія на пользование безлтитьгым интернетом.

«Форсаж» от А1 оказался шуткой, - пишет она. - Безлимитный лимит, это что-то новенькое. Ограничение в 150 гб как оказалось на нем с 20 августа 2026 года.

Связь все хуже и хуже, интернет режется в тихую. Самое плохое в моей ситуации – что у меня нет альтернативы. Никакой, совсем.

Для кого это тоже новость о новой белорусской разработке «Безлимитный лимит»?

Пользователи соцсети рассказали, что с похожими проблемами сталкивались и у других операторов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Те же самые вопросы к МТС.

- Такая же ситуация. Живем в СТ, ловит только А1. Платим 40 рублей за тарифный план и примерно с 6 числа по 2 рубля за «турбокнопку». Иначе не работает вообще. Выкачивание денег. Но пока нет оптоволокна, выбора нет.

- Какой вообще оператор может предоставить хорошую связь, интернет ,услуги при этом не «задирая» денег и не пропадая?

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