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В продаже появились автомобили из «Безумного Макса»

  • 14.09.2026, 13:39
  • 1,816
В продаже появились автомобили из «Безумного Макса»
Фото: Mad Max Factory

Официальные реплики авто собирают в Австралии.

Впервые появились официальные реплики автомобилей из «Безумного Макса».. Австралийская компания Mad Max Factory получила разрешение создателя франшизы Джорджа Миллера и продюсера Дага Митчелла и выпустила первую коллекцию из 25 машин, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Покупателям предлагают выбрать одну из 20 моделей, появлявшихся в четырех фильмах — от оригинального «Безумного Макса» до «Фуриосы». Все автомобили собирают в Австралии, стараясь максимально точно повторить внешний вид и характер машин из кино.

«Мы хотели сохранить их функциональность, брутальность и ощущение настоящей машины», — заявил директор Mad Max Factory Джузеппе Кассин.

Самая дорогая модель — знаменитый Pursuit Special Interceptor, который Макс Рокатански водил в первом фильме. Реплика основана на Ford Falcon XB GT 1973 года и стоит 395 тысяч австралийских долларов, или около $283 тысяч.

В стоимость входят поиск подходящего оригинального автомобиля, полная реставрация кузова и шасси, доработка внешнего вида, двигатель, салон, электрика и доставка.

Самые доступные машины стоят $140 тысяч. Среди них VW Rod, Prince Valiant, Dodge Charger, Cranky Frank, V12 Elvis из «Дороги ярости» и V8 Pursuit из «Фуриосы».

Сборка занимает от шести до 18 месяцев в зависимости от комплектации. Владельцы также могут заказать индивидуальные доработки, хотя некоторые из них способны сделать автомобиль непригодным для дорог общего пользования.

Фото: Mad Max Factory
Фото: Mad Max Factory
Фото: Mad Max Factory
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