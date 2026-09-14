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В Минске за долги распродают недвижимость легендарного завода

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  • 14.09.2026, 13:41
  • 4,126
В Минске за долги распродают недвижимость легендарного завода

В СССР он входил в шестерку крупнейших производителей подшипников.

Минский подшипниковый завод, давно утративший самостоятельность (он входит в холдинг БМК), теряет свою недвижимость.

Его помещений в районе станции метро «Партизанская» выставлены на аукцион за долги. Просят 3 млн рублей, обратил внимание Realt на информацию на сайте «БелЮрОбеспечение».

Минский подшипниковый завод находится на улице Жилуновича, 2. Сейчас за долги на аукцион выставили административные и административно-хозяйственные помещения общей площадью 5 348 квадратных метров. Располагаются они в четырехэтажном здании 1970 года.

Аукцион пройдет 29 сентября а заявки на участие принимают до 16.00 28 сентября. Начальная стоимость составляет 3 185 220 рублей (около 1 054 813 долларов).

В советские времена МПЗ входил в топ-6 крупнейших производителей подшипников в СССР.

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