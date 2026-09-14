ВСУ ликвидировали в Донецке российского генерал-лейтенанта

ВСУ ликвидировали в Донецке российского генерал-лейтенанта1
- 14.09.2026, 12:56
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Он командовал 51-й общевойсковой армией РФ.
ВСУ ликвидировали в Донецке высокопоставленного российского командира, генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова.
Российские Telegram-каналы сообщили о возможной гибели оккупанта Мильчакова. Изначально сообщалось, что речь идет о главаре ДШРГ «Русич», военном преступнике Алексее Мильчакове.
Однако, как пишет Dialog.UA со ссылкой на российские милитаристские источники, это был генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, командующий 51-й общевойсковой армией Южного военного округа. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате удара по штабу армии в Донецке.
Мильчаков – известный в узких военных кругах российский генерал-лейтенант. Он командовал 51-й армией, которая была сформирована на базе 1-го Донецкого армейского корпуса и участвует в войне против Украины.
В январе 2026 года сообщалось о его отстранении от должности после неудачных атак российских оккупантов на Добропольском направлении.