ВСУ ликвидировали в Донецке российского генерал-лейтенанта 1 14.09.2026, 12:56

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Сергей Мильчаков

Он командовал 51-й общевойсковой армией РФ.

ВСУ ликвидировали в Донецке высокопоставленного российского командира, генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова.

Российские Telegram-каналы сообщили о возможной гибели оккупанта Мильчакова. Изначально сообщалось, что речь идет о главаре ДШРГ «Русич», военном преступнике Алексее Мильчакове.

Однако, как пишет Dialog.UA со ссылкой на российские милитаристские источники, это был генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, командующий 51-й общевойсковой армией Южного военного округа. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате удара по штабу армии в Донецке.

Мильчаков – известный в узких военных кругах российский генерал-лейтенант. Он командовал 51-й армией, которая была сформирована на базе 1-го Донецкого армейского корпуса и участвует в войне против Украины.

В январе 2026 года сообщалось о его отстранении от должности после неудачных атак российских оккупантов на Добропольском направлении.

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