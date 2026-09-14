Осьминог «оседлал» дельфина у берегов Британии 2 14.09.2026, 12:26

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Уникальные кадры удивили ученых.

Волонтер природоохранного проекта случайно сделал удивительные снимки. Подобное поведение животных привлекло внимание ведущих биологов.

Уникальные кадры, запечатлевшие осьминога на спине плывущего дельфина у побережья Великобритании, взбудоражили научное сообщество. Эти кадры были получены волонтером проекта по защите дельфинов Риссо Биллом Коулсоном.

Как отмечает IFLScience, эта ситуация наглядно демонстрирует способность морских обитателей к неожиданным формам взаимодействия.

Дельфины Риссо традиционно предпочитают держаться глубоких вод, а основу их рациона составляют кальмары. Однако специалисты Морской биологической ассоциации зафиксировали рекордный прирост численности обыкновенных осьминогов у юго-западного побережья Соединенного Королевства. Уровень популяции достиг максимума как минимум за последние 75 лет.

По мнению исследователя Джоша Саймса из Экстерского университета, подобные зарисовки открывают уникальные возможности для изучения пищевой экологии морских млекопитающих. Взаимосвязь между дельфинами и головоногими позволяет отслеживать реакцию фауны на стремительные изменения климата и кормовой базы.

Всплеск численности осьминогов уже бьет по коммерческому рыболовству региона. Активные хищники начали массово истреблять ценные промысловые виды — европейских омаров, бурых крабов и королевских гребешков, добываемых у британских берегов.

Подобные экосистемные сдвиги наглядно показывают хрупкость и взаимосвязанность океанической среды. Ученые связывают циклический рост популяции моллюсков с глобальным потеплением и морскими тепловыми волнами, меняющими привычные ареалы обитания и пищевые привычки фауны.

Стоит отметить, что зоологи уже фиксировали подобные курьезы. В 2023 году исследователи Оклендского университета были поражены аналогичным зрелищем в новозеландском заливе Хаураки возле острова Кавау, когда осьминог устроился верхом на акуле.

В науке подобный феномен межвидового перемещения называется форезией. При этом «всадник» получает очевидные преимущества, тогда как транспортное животное не испытывает ни вреда, ни пользы. Истинные причины столь необычного поведения дельфина и моллюска пока остаются загадкой для исследователей.

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