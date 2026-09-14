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Украинский FPV-дрон догнал россиян с боекомплектом для «Града»

  • 14.09.2026, 12:09
  • 1,834
Украинский FPV-дрон догнал россиян с боекомплектом для «Града»

Эффектный удар попал на видео.

В сети появились кадры результативной работы украинских операторов беспилотников на Запорожском направлении фронта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», подразделение «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады уничтожило транспортное средство российских оккупантов с боекомплектом.

Российские захватчики неосмотрительно попытались транспортировать реактивные снаряды для системы БМ-21 «Град» в кузове открытого легкового автомобиля. Впрочем, логистический маневр врага вовремя зафиксировала украинская аэроразведка.

Операторы FPV-дрона догнали и точно поразили автомобиль вместе с экипажем и взрывоопасным грузом.

FPV-дрон подразделения "Ронины" уничтожил легковой автомобиль с БК к РСЗО "Град" в Запорожской области

Бойцы подразделения "Ронина" 65-й ОМБр с помощью FPV-дрона поразили легковой автомобиль с снарядами для БМ-21 "Град" оккупантов на Запорожском направлении.

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