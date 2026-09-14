Украинский FPV-дрон догнал россиян с боекомплектом для «Града»
- 14.09.2026, 12:09
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Эффектный удар попал на видео.
В сети появились кадры результативной работы украинских операторов беспилотников на Запорожском направлении фронта.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», подразделение «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады уничтожило транспортное средство российских оккупантов с боекомплектом.
Российские захватчики неосмотрительно попытались транспортировать реактивные снаряды для системы БМ-21 «Град» в кузове открытого легкового автомобиля. Впрочем, логистический маневр врага вовремя зафиксировала украинская аэроразведка.
Операторы FPV-дрона догнали и точно поразили автомобиль вместе с экипажем и взрывоопасным грузом.
FPV-дрон подразделения "Ронины" уничтожил легковой автомобиль с БК к РСЗО "Град" в Запорожской области
Бойцы подразделения "Ронина" 65-й ОМБр с помощью FPV-дрона поразили легковой автомобиль с снарядами для БМ-21 "Град" оккупантов на Запорожском направлении.