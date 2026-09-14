Легенда «Барселоны» дал совет Ламину Ямалю
- 14.09.2026, 11:37
Абелардо Фернандес призвал звезду каталонского клуба быть скромнее.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Абелардо Фернандес раскритиковал звезду каталонского клуба Ламина Ямаля за публичное заявление о том, что он заслуживает Золотой мяч.
Об этом сообщает Marca.
Абелардо считает, что Ямалю не стоило так прямо говорить о своих претензиях на Золотой мяч.
«Ты можешь так думать, но не можешь этого говорить. Я так не думаю, потому что это выставляет тебя не в лучшем свете», — сказал бывший игрок «Барселоны».
По его мнению, 18-летний футболист мог бы высказаться гораздо сдержаннее.
«Можно думать об этом и говорить: «Я могу быть среди главных претендентов", но никогда не знаешь, кому достанутся эти награды», — объяснил Абелардо.
Бывший защитник сборной Испании также привел ему в пример Лионеля Месси.
«Мне не понравилось то, что сказал Ламин. Я никогда не слышал, чтобы Месси — бог футбола — говорил подобное», — заявил Абелардо.
Церемония вручения Золотого мяча 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Место проведения было выбрано в знак уважения к первой церемонии награждения, прошедшей в 1956 году.
Ранее был объявлен список номинантов на Золотой мяч-2026.
Ямаль стал первым футболистом в истории, которого трижды номинировали на Золотой мяч до достижения 20-летнего возраста.