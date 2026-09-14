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Легенда «Барселоны» дал совет Ламину Ямалю

  • 14.09.2026, 11:37
Легенда «Барселоны» дал совет Ламину Ямалю

Абелардо Фернандес призвал звезду каталонского клуба быть скромнее.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Абелардо Фернандес раскритиковал звезду каталонского клуба Ламина Ямаля за публичное заявление о том, что он заслуживает Золотой мяч.

Об этом сообщает Marca.

Абелардо считает, что Ямалю не стоило так прямо говорить о своих претензиях на Золотой мяч.

«Ты можешь так думать, но не можешь этого говорить. Я так не думаю, потому что это выставляет тебя не в лучшем свете», — сказал бывший игрок «Барселоны».

По его мнению, 18-летний футболист мог бы высказаться гораздо сдержаннее.

«Можно думать об этом и говорить: «Я могу быть среди главных претендентов", но никогда не знаешь, кому достанутся эти награды», — объяснил Абелардо.

Бывший защитник сборной Испании также привел ему в пример Лионеля Месси.

«Мне не понравилось то, что сказал Ламин. Я никогда не слышал, чтобы Месси — бог футбола — говорил подобное», — заявил Абелардо.

Церемония вручения Золотого мяча 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Место проведения было выбрано в знак уважения к первой церемонии награждения, прошедшей в 1956 году.

Ранее был объявлен список номинантов на Золотой мяч-2026.

Ямаль стал первым футболистом в истории, которого трижды номинировали на Золотой мяч до достижения 20-летнего возраста.

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