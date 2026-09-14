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Под Гродно грибник наткнулся на поляну с необычными деревьями

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  • 14.09.2026, 11:25
  • 5,494
Под Гродно грибник наткнулся на поляну с необычными деревьями

Фотофакт.

Житель Гродно во время похода за грибами обнаружил в лесу четыре 152-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Боеприпасы находились прямо в стволах деревьев, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Необычную находку мужчина сделал в лесу недалеко от Овощной фабрики под Гродно. Проверяя очередную поляну, он обратил внимание на странные стволы деревьев — прямо в них находились четыре 152-миллиметровых снаряда времен войны

«Наиболее вероятный сценарий был таков, что во время боевых действий боеприпасы были сложены на земле и слегка присыпаны. Затем про них забыли, а спустя десятилетия здесь появился лес, и снаряды были подняты растущими деревьями», — прокомментировали в милиции.

Саперы вывезли и уничтожили снаряды, а неравнодушного белоруса, сообщившего о находках и показавшего их точное месторасположение, поблагодарили.

В УВД отметили, что похожий случай в Гродно уже происходил около шести лет назад: во время реконструкции казарм на улице Пролетарской боеприпас обнаружили в стволе тополя.

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