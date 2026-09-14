ВСУ ломают план Путина по захвату Донецкой области 1 Александр Коваленко

14.09.2026, 10:57

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Российская армия все глубже погружается в агонию.

Как известно, новым дедлайном российского военно-политического командования к своим войскам стало требование оккупации Донецкой области до конца 2026 года. Причем для Путина и его окружения критически важным является не просто захват территорий, но и закрепление контроля над ними на рубеже 2026–2027 с выдвижением весной 2027 года Украине ультимативных требований, сравнимых с капитуляцией.

В свою очередь, анализируя ситуацию в зоне боевых действий, сложно сказать, что Россия не только способна реализовать подобные задачи, но и в целом, даже не утратить то, что она контролирует на сегодняшний день.

Для начала, всего пара цифр, для понимания масштабов поставленных задач перед РОВ и вероятности их выполнения.

За 9 месяцев 2026 РОВ по всей территории Украины, на всех участках боевых действий по линии боестолкновений протяженностью около 1 400 км, имели возможность захватить суммарно 846 км².

В свою очередь территория Донецкой области, контролируемая СОУ, составляет 5 097 км². Именно Донецкой области. Именно территории, где самая плотная концентрация линий обороны, рубежей, фортификационных сооружений. При этом для противника остаются незахваченными ключевые Лиман, Константиновка, не открыто полноценно Добропольское направление и Дружковское, не закрыт вопрос с Часов Яром и Ямполем.

Помимо всего прочего, на Лиманском направлении у противника возникают серьезные проблемы по целому ряду локаций, от песчаного карьера по трассе 05-13 на Ямполь, так и в самом Ямполе и даже Закитном, но особенно информационное пространство рвут стоны оккупантов с участка между правым берегом Жеребца и левым берегом Нитриуса.

Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, ждем официальных сообщений, но раздающиеся возгласы недовольных z-военкоров и удивленных западных OSINT-еров невозможно не замечать.

О каком захвате РОВ за оставшиеся 4 месяца Донецкой области, с контролируемой зоной в 5 097 км², можно говорить, с учетом всего вышеизложенного?

Кроме того, на этом плацдарме для противника складывается крайне неблагоприятная ситуация еще и вследствие того, что на восточном фланге Славянско-Краматорского плацдарма 11-й Армейский Корпус был усилен подразделениями 1 АК НГУ «АЗОВ» Дениса «Редиса» Прокопенко и 3 АК генерала Андрея Билецкого.

В ходе своего выступления на Ялтинской Европейской Стратегии (YES) генерал Андрей Билецкий отметил, что украинский фронт имеет не только все шансы удержать выгодные рубежи обороны, но и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления, в особенности по поясу городов-крепостей.

Кстати, возвращаясь к Лиманскому направлению и тихому ажиотажу относительно межречья Жеребец–Нитриус, Андрей Билецкий в ходе своего выступления намекнул, что в ближайшее время будет продемонстрирован определенный результат. Я так понимаю, это был намек на официальное освещение того, что уже не первую неделю разрывает неофициальные мониторинговые каналы на лоскуты.

Ожидаемо, Россия, на фоне ощутимого проседания на фронте, катализирует экономический и гражданский террор, геноцид против населения Украины, но суть в том, что это никоим образом не усиливает их позиции на поле боя.

Агония оккупантов в 2026-м году такая, какая она есть.

Александр Коваленко, Facebook ,

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