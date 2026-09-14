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Брэда Питта застали на свидании с девушкой, младшей его на 29 лет

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  • 14.09.2026, 10:38
  • 5,182
Брэда Питта застали на свидании с девушкой, младшей его на 29 лет

Пара появилась вместе на финале US Open.

62-летний голливудский актёр Брэд Питт вместе со своей девушкой, 33-летней дизайнеркой Инес де Рамон, появился на финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке в эти выходные, пишет «Фокус».

Фотографии звездной пары были опубликованы на официальном аккаунте спортивного мероприятия US Open в Instagram.

Брэд Питт представил свою девушку публике

Для спортивного мероприятия звезда фильма «Троя» выбрал нежно-голубое поло и синие джинсы. Брэд дополнил образ бейсболкой, надев её козырьком назад. Также актер надел очки-авиаторы, часы и другие украшения.

Тем временем Инес появилась на спортивном мероприятии в винтажном платье Dior с тонкими бретелями и принтом в виде газетных страниц.

Инес де Рамон и Брэд Питт
Фото: Instagram @whoopsee.it

К своему образу дизайнер ювелирных украшений добавила черные очки, часы и кольца. Свои длинные черные волосы возлюбленная Брэда Питта оставила распущенными.

Во время теннисного матча Инес и Брэд сидели рядом и вместе болели за своих фаворитов.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Инес де Рамон и Брэд Питт
Фото: Instagram

Пара встречается уже почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

Инес де Рамон и Брэд Питт
Фото: Instagram

До этого Брэд Питт был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети знаменитостей. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

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