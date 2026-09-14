Как правильно хранить картошку 10 14.09.2026, 9:54

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Большинство людей это делают неправильно.

Картофель – один из тех продуктов, которые многие привыкли автоматически класть в холодильник, надеясь продлить срок его хранения. Однако такой подход может иметь обратный эффект. Издание Simply Recipes объясняет, что картофелю нужна прохлада, но температура холодильника для него слишком низкая.

По словам автора, привычку хранить картофель в прохладном темном месте она переняла от матери, которая работала в ресторанном бизнесе. Она продолжала хранить овощи таким образом уже в собственной квартире и доме, но истинную причину поняла только во время обучения в кулинарной школе.

Как отмечает автор, большинство овощей и фруктов действительно лучше сохраняются в холодильнике, поскольку низкая температура помогает им дольше оставаться свежими. Однако с картофелем ситуация иная. Температура в холодильнике обычно составляет около 1,7–3,3 градуса по Цельсию, и такой холод запускает в клубнях процесс, известный как холодовое подслащивание.

В ходе этого процесса природный крахмал картофеля превращается в сахар. Из-за этого после приготовления картофель может иметь слегка сладковатый вкус, а его текстура – стать зернистой. Кроме того, повышенное содержание сахаров влияет на процесс обжаривания: картофель, который хранился в холодильнике, быстрее темнеет при жарке, запекании или приготовлении в духовке.

Есть и другая причина не злоупотреблять хранением в холоде. При приготовлении крахмалистых продуктов при высокой температуре образуется акриламид. Как рассказывает автор, дополнительные сахара, накапливающиеся в картофеле из-за охлаждения, могут способствовать повышению его уровня. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует по возможности ограничивать потребление этого соединения.

В свою очередь, лучшим местом для хранения картофеля автор называет прохладное, темное и хорошо вентилируемое помещение. Оптимальной считается температура примерно от 7 до 13 градусов по Цельсию. Для этого подойдут кладовая, нижний кухонный шкаф, подвал или погреб.

В то же время картофель следует держать подальше от солнечного света, плиты и духовки. Свет может вызвать появление зеленых участков, а тепло ускоряет прорастание. Издание также советует не мыть клубни перед хранением, поскольку лишняя влага способна ускорить порчу.

Для вентиляции картофель лучше не оставлять в герметичном пластиковом пакете. Вместо этого его можно переложить в корзину, бумажный пакет или открытую картонную коробку. Также не стоит хранить картофель рядом с луком – оба продукта могут сокращать срок хранения друг друга.

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