Си Цзиньпин обеспокоен сближением Путина с Ким Чен Ыном 9 14.09.2026, 9:23

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Forbes написал об опасениях лидера Китая.

Китай опасается все более тесного сближения России и Северной Кореи, поскольку это может усилить нестабильность в регионе и нанести ущерб международной репутации Пекина. Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном 13 сентября.

Издание отмечает, что лидер Китая Си Цзиньпин также обеспокоен тем, что углубление связей нелегитимного президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына уменьшит влияние Пекина на Пхеньян. В то же время Китай не заинтересован в создании формализованного военного альянса между Китаем, Россией и КНДР, считает автор публикации.

Россия все больше полагается на Северную Корею в войне против Украины. По оценкам южнокорейской разведки, с октября 2024 года Пхеньян направил в Россию более 16 тыс. военнослужащих и поставил более 15 млн артиллерийских снарядов, а также десятки ракет КN-23 и КN-24. Взамен Северная Корея получает от России деньги и доступ к чувствительным военным технологиям, в частности к системам противовоздушной обороны, технологиям беспилотников и военно-морским реакторам.

В Пекине также опасаются, что благодаря российской помощи Северная Корея станет более могущественной и что это может привести к новым провокациям и просчетам Пхеньяна, усилить сотрудничество в сфере безопасности между США, Южной Кореей и Японией, а также подтолкнуть Сеул и Токио к стремлению обзавестись ядерным оружием. Китай также не заинтересован в региональном конфликте, который может вызвать кризис с беженцами к северу от реки Ялу, говорится в статье.

За последние 18 месяцев Россия и Северная Корея провели 23 визита высокого уровня с участием министров, тогда как между Китаем и КНДР таких визитов было всего восемь, пишет Forbes. Для Москвы сотрудничество с Пхеньяном – это прежде всего способ получить необходимые для войны ресурсы, тогда как КНДР получает финансовые поступления и военные технологии. Однако для Китая это партнерство создает больше вызовов, чем возможностей, поскольку Пекин рискует потерять часть своего влияния на Северную Корею и столкнуться с более непредсказуемым соседом.

В августе Путин заявлял, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на «беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства» и что стороны «активно сотрудничают по всем направлениям», а также координируют усилия «с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности». Также он говорил о намерении построить вместе с ним «более справедливый, по-настоящему демократический мировой порядок». О каком-то «новом мировом порядке» нелегитимный российский президент говорил не впервые. В июне прошлого года он анонсировал создание такого порядка совместно с Китаем.

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