США предложили поставлять ядерное топливо Ирану 5 14.09.2026, 8:59

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В обмен на отказ Тегерана от обогащения урана.

США готовы обеспечить Иран ядерным топливом, если страна свернет свою программу по обогащению урана, заявил американский министр энергетики Крис Райт. «Мы можем поставлять [ядерное] топливо [Ирану] из-за рубежа. Они могли бы снова присоединиться к сообществу наций и принести мир и процветание своему народу», — сказал Райт в интервью Bloomberg. По его словам, если Тегеран откажется от предложения Вашингтона и продолжит тайную программу по созданию ядерного оружия, ему будут противостоять американские военные. При этом Райт подчеркнул, что для Вашингтона предпочтительнее переговоры по этому вопросу.

Министр энергетики также отметил, что США почти подготовили собственную цепочку поставок урана. В частности, по его словам, министерство завершает подготовку долгосрочных соглашений в сфере уранового производства и взаимодействия с партнерами. В то же время министр отметил, что у Вашингтона «вызывает беспокойство» отсутствие международных инспекторов в Иране, которые должны проверять местонахождение запасов урана. На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что на ядерном объекте, размещенном в районе горы Кирка, была зафиксирована активность.

Ранее источники The New York Post сообщили, что Вооруженные силы США подготовились к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на иранских ядерных объектах. Для этого, по их словам, могут быть привлечены «тысячи военнослужащих», которые должны будут преодолеть установленные мины, задействовать строительные подразделения и крупные силы для блокирования ядерных объектов. При этом непосредственным изъятием урана, согласно разработанному плану, должна будет заняться небольшая группа спецназа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не должен получить ядерное оружие. В Вашингтоне оценивали, что Тегеран располагает примерно 440 кг высокообогащенного урана. В свою очередь Иран категорически исключал его передачу США, несмотря на предложение Вашингтона разморозить в обмен $20 млрд иранских активов.

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