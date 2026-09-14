Средняя продолжительность жизни новобранца РФ на фронте составляет 20-30 минут 6 14.09.2026, 8:36

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Оккупационная армия несет огромные потери.

Генералы оккупационной армии обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой мобилизовать 800 тысяч человек после так называемых выборов, которые состоятся в России в сентябре.

Об этом в интервью The Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Он усомнился в способности России одновременно мобилизовать такое количество людей и отметил, что оккупационная армия несет огромные потери на фронте — средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя составляет от 20 до 30 минут.

«Россия набирает примерно 1000 человек ежедневно, иногда - 1200. Но посмотрите на эти потери. Вчера - 1410, позавчера - 1551. Из них 835, около 60%, - погибшие в бою. […] Моральный дух противника очень низкий, потому что никто не хочет воевать. И настроение населения России такое же: большинство людей на самом деле не хотят войны», - отметил Иващенко.

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