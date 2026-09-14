Премьер Канады анонсировал «уникальный альянс» с Евросоюзом 1 14.09.2026, 8:37

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Марк Карни

ЕС и Канада намерены создать стратегический союз в сфере торговли, обороны и технологий.

Канада намерена заключить с Европейским союзом «уникальный альянс». Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает CBC.

«Чего мы стремимся и о чем начнем говорить, – это уникальный альянс с Европейским Союзом. Мы разделяем одинаковые ценности, имеем те же приоритеты и взаимодополняющие сильные стороны», — заявил Карни.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз и Канада планируют объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. По данным агентства, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план нового партнерства в Страсбурге.

Отмечалось, что стороны хотят максимально сблизиться, однако о полноценном членстве Канады в ЕС речь не идет. Толчком к обострению стало августовское решение Вашингтона ввести 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью $27,6 млрд.

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