Кубинский учитель танцев из России организует диверсии в ЕС 9 14.09.2026, 8:19

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Оэмис Ромагоса Дуррути

Расследование.

В 2024 году гражданин Кубы организовал серию поджогов в четырех странах ЕС, действуя по заданию российских спецслужб. DW удалось установить, что он был связан со студией латиноамериканских танцев в РФ.

В социальных сетях этот человек называл себя «Адриан» или «Диос» (по-испански означает «бог»). В 2024 году связанные с ним аккаунты публиковали в Telegram объявления о найме. «Работа фотографом», - гласило одно из них, написанное по-русски в чате, посвященном возможностям трудоустройства в Польше. «Желающим подать заявку: присылайте резюме, номер телефона и паспортные данные», - говорилось в другом объявлении, размещенном в группе для кубинцев, проживающих в России. «Требуются люди с военным опытом в сферах наблюдения, разведки, логистики и тактического маневрирования», - сообщалось в еще одном объявлении на испанском языке в группе для латиноамериканцев; там же обещали оплату в размере 1500 долларов плюс бонус за каждую выполненную операцию.

Как показало расследование, проведенное DW и тремя другими европейскими вещательными компаниями, Диос вовлекал людей в совершение диверсий в интересах России как минимум в четырех странах ЕС. Большинство завербованных им лиц были выходцами из испаноязычных стран.

В течение нескольких месяцев DW и ее партнеры провели десятки бесед с представителями спецслужб и людьми из окружения подозреваемых. Сопоставив секретные судебные документы, официальные заявления, публикации в социальных сетях и утекшие данные, журналисты выяснили, кто такой Диос, и восстановили картину того, как он создал сеть диверсантов для организации поджогов по всей Европе. Впрочем, не всем из них удалось выполнить поставленные задачи.

Попытка атаки на украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпцига с помощью дрона со взрывчаткой совершена в начале августа

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Вербовка уязвимых людей

Одним из тех, кого завербовал Диос, был Луис Альфонсо Мурильо Диоса, которому на тот момент было 34 года.

Мурильо, уроженец Кайседо - провинциального городка на западе Колумбии, известного своими горными пейзажами и сельскохозяйственными угодьями, - вырос в семье фермеров, выращивающих кофе. Однако, по словам человека, близкого к этой семье, из-за нескольких неурожайных лет хозяйство оказалось в долгах.

Мурильо прослужил шесть лет в колумбийской армии. Согласно судебным документам, он уволился со службы в 2015 году. Затем, как и многие бывшие военные, он часто менял работу: проходил курсы бариста, подрабатывал телохранителем и занимался семейным кофейным бизнесом.

В начале 2024 года Мурильо решил вступить в ряды украинской армии, где иностранные бойцы могут зарабатывать несколько тысяч евро в месяц при участии в боевых действиях на передовой, следует из материалов суда.

В поисках информации о том, как попасть на фронт, он вступил в группу в Facebook для латиноамериканцев, желающих воевать в Украине. Именно тогда с ним связался человек по прозвищу Диос.

«Зачастую мишенью становятся уязвимые люди, - говорит Даниэла Рихтерова, занимающаяся исследованиями в области разведки в Королевском колледже Лондона. - Уязвимые люди, которым нужны деньги; они готовы ради заработка отправиться в путь и не задавать лишних вопросов о том, что именно им предстоит сделать».

Арестован за попытку диверсии

Согласно секретным судебным документам, с которыми ознакомилась DW, в личном сообщении в Facebook Диос представился членом специальной группы и предложил Мурильо вместо поездки в Украину заняться выполнением «специальных заданий» в Европе.

Мурильо принял предложение, и Диос организовал все дистанционно: авиабилеты, проживание, наземный транспорт. Лично они так и не встретились.

Луис Альфонсо Мурильо Диоса приговорен в Румынии к шести годам тюрьмы за попытку совершения диверсии

Фото: Facebook

Когда в июле 2024 года Мурильо прибыл в Бухарест, Диос прислал ему спутниковый снимок, на котором были отмечены предприятие по переработке отходов и нефтяная скважина. Мурильо должен был сфотографировать и снять на видео эти объекты, а впоследствии - устроить поджог. Однако его задержали ночью неподалеку от предприятия по переработке отходов уже после того, как он сделал снимки. Согласно материалам дела, Мурильо заявил следователям, что не собирался совершать поджог. Он пояснил, что пытался попасть в Европу, чтобы затем добраться до Украины, и не знал, на кого работает.

В 2025 году Мурильо был приговорен к шести годам тюремного заключения за попытку совершения диверсии.

Российские «агенты-однодневки»

DW и издания-партнеры подтвердили, что Мурильо был одним из как минимум дюжины людей, завербованных Диосом для совершения диверсий по всей Европе. Таких завербованных часто называют «агентами-однодневками» (или «расходными агентами»); зачастую их нанимают через интернет, и порой они даже не знают ни личностей своих нанимателей, ни истинных целей порученных им заданий.

По словам эксперта по вопросам конфликтов Кира Джайлса, Кремль стал все чаще прибегать к услугам таких агентов после того, как правительства стран ЕС в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году выслали множество российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже и дезинформации.

«Это создало пробел в возможностях России, и потребовалось время, чтобы найти новый способ вербовки случайных людей для осуществления атак, которые порой выглядят совершенно хаотичными», - отметил Джайлс, автор нескольких книг о российских военных.

Только за 2024 год «исполнители-однодневки» подожгли торговый центр в Польше и магазин Ikea в Литве, а также отправили посылки с зажигательными устройствами, которые воспламенились в логистических центрах ряда стран. По заявлению властей Германии, в августе такие «расходные агенты» направили начиненный взрывчаткой беспилотник на украинский грузовой самолет в Лейпциге.

Пожар в торговом центре в Варшаве в июне 2024 года

Фото: LESZEK SZYMANSKI/PAP/EPA

Люди, подозреваемые в подобных атаках, зачастую не являются россиянами и не имеют никаких известных связей с российскими спецслужбами. Среди тех, кого привлекали к ответственности, были украинские беженцы, мелкие преступники и местная молодежь, желающая быстро заработать.

«России не нужно особо заботиться о заметании следов, поскольку разоблачение не несет для нее никаких негативных последствий, - отметил Джайлс. - И, конечно, это подкрепляет образ всемогущей России, способной нанести ущерб где угодно».

Российские поджоги с кубинским следом

DW подтвердила, что в течение четырех месяцев 2024 года некто под псевдонимом «Диос» (Dios) поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины.

Литовская прокуратура стала единственным ведомством, публично связавшим эту серию поджогов с российской военной разведкой. Кроме того, правоохранительные органы объявили в международный розыск гражданина Кубы, проживающего в России.

Изучив секретные судебные документы и десятки утекших в сеть файлов, DW и ее партнеры смогли подтвердить, что за псевдонимом «Диос» скрывается гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути (Oemis Romagoza Durruthy).

Власти Литвы объявили в международный розыск кубинца Оэмиса Ромагосу Дуррути

Фото: LRT

Ромагоса, уроженец Камагуэя - третьего по величине города Кубы, - живет в России уже как минимум семь лет.

Он преподает латиноамериканские танцы в Петрозаводске на севере России и указан как контактное лицо в социальных сетях местной танцевальной студии Made in Cuba. На многочисленных видеозаписях своих занятий он демонстрирует движения сальсы, бачаты и кизомбы.

В 2022 году Ромагоса женился на россиянке, а впоследствии получил российское гражданство. На свадебных фотографиях, найденных DW в социальных сетях, пара запечатлена рядом с роялем; на других снимках они изображены вместе с двумя детьми.

DW не удалось установить, когда и при каких обстоятельствах он начал работать на российские спецслужбы. Согласно данным из утечек, у Ромагосы могли возникнуть финансовые трудности. В 2023 году он брал займы у нескольких кредиторов; в одной из анкет в качестве работодателя он указал сеть супермаркетов.

Несколько месяцев спустя Ромагоса вступил в ряд групп в Facebook, объединяющих выходцев из Латинской Америки, которые искали работу в Польше или хотели отправиться воевать за Украину. Примерно в то же время Диос начал публиковать в Telegram объявления о найме.

Российская диверсионная деятельность продолжается

Неясно, продолжал ли Диос вербовать людей или организовывать новые атаки после сентября 2024 года. Однако непрекращающаяся кампания российских диверсий по всей Европе не останавливается.

Только в августе в Латвии были арестованы двое подозреваемых в поджоге предприятия в Таллинне, поставляющего Украине беспилотные военные транспортные средства, а Польша сообщила о пожарах на двух других объектах, где производятся компоненты для беспилотников и вертолетов. Власти обеих стран подозревают, что за этими действиями стоит Россия.

Оэмис Ромагоса Дуррути

Фото: Instagram

«Похоже, все еще находятся люди, которые либо достаточно наивны, либо одержимы жаждой наживы и движимы денежным вознаграждением за подобную деятельность», - отметила Рихтерова, специализирующаяся на изучении российской разведки.

Как минимум девять завербованных Ромагосой агентов-однодневок были задержаны. Двое из них уже отбывают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет за попытку совершения диверсии или теракта. Остальные в настоящее время ожидают суда.

Тем временем европейские власти продолжают разыскивать Ромагосу, который, возможно, все еще находится в России. В апреле студия Made in Cuba опубликовала видео, на котором он ведет урок сальсы. Ромагоса стоит лицом к зеркалу и руководит группой женщин, повторяющих за ним движения и команды. «Ведь я такой. На небесах я - главный», - поется в кубинской песне, звучащей на заднем плане.

Примерно в то же время, когда студия латиноамериканских танцев выложила это видео, Ромагоса вступил еще как минимум в две группы в Facebook для латиноамериканцев, ищущих работу в Польше.

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