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«В среднем 400−500 долларов вам нужно, чтобы снять однокомнатную квартиру»

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  • 14.09.2026, 9:05
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«В среднем 400−500 долларов вам нужно, чтобы снять однокомнатную квартиру»

Почему в Минске так подорожала аренда.

В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос: на хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 400−500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу, передает ОНТ.

Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна Казак рассказала, что искала двухкомнатную квартиру четыре месяца, при том что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.

«Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, не убедила», — рассказала беларуска.

При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации:

«Поиск жилья довольно трудоемок и энергозатратен, потому что объявлений много, ты видишь симпатичное объявление, приятная цена, красивые фотографии, набираешь — она уже сдана. Около 1350 рублей в месяц — это практически большая часть моей зарплаты».

Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов:

«Отвечали иногда так странно — „вы испортите наш паркет“ или „мне не нужна одинокая женщина в моей квартире“, „вы устроите здесь бордель“, много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».

С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра Александрова, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя:

«Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты, и даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике не понимаешь, что делать».

В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц, с оплатой помогают родители.

По словам директора агентства недвижимости Ирины Мартыновой, однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400−500 долларов, двухкомнатные — за 450−650 долларов, трехкомнатные — от 650 долларов.

«В среднем $ 400−500 вам нужно, чтобы снять однокомнатную квартиру. Двушки уже идут $ 450−650, трехкомнатные — выше $ 650. Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе», — рассказала она.

Высокий спрос позволяет собственникам сдавать дорого даже жилье в плохом состоянии. Например, сотрудникам ОНТ показали квартиру площадью 49 квадратных метров без ремонта, которую предлагали за 1700 рублей в месяц.

При этом владельцы квартир объясняют жесткий отбор жильцов риском столкнуться с неоплатой или испорченным имуществом. Одна из собственниц Мария Павлой рассказала, что ее квартирант почти год не платил за жилье, а задолженность достигла 9 тысяч рублей. Выселять его пришлось через суд.

«Суд расторгнул договор найма принудительно. И когда я вызывала милицию, они сказали, что это только через суд. Вы должны подать иск на выселение. Я им задавала такой вопрос, на каком основании он находится в моей квартире? И ни от кого не услышала ответа. Ходила в прокуратуру, прокуратура то же самое мне сказала. То есть, можно в наше время захватить квартиру, жить там, находиться. Нормально так, получается, никаких препятствий не будет», — рассказала женщина.

Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500−600 рублей, двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, трехкомнатные — примерно за 2000.

Одна из собственниц жилья в Витебске Людмила Тишанская тоже объяснила, почему хозяева тщательно выбирают арендаторов:

«Если вы считаете, что это дорого, пустите в свой дом чужих людей, потом и поговорим. Вот у нас предыдущие жильцы жили, испортили мягкую мебель. Нам сейчас придется это ремонтировать. Перетяжка мебели плюс ремонт стоит где-то от 1000 рублей. Поэтому мы имеем право выбирать жильцов. Некоторым отказываем. В приоритете у нас порядочные люди, пусть студенты, либо семейная пара и желательно без животных».

Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов.

«На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставлять со средней заработной платой. Цена зависит от баланса спроса и предложений. То есть спрос, когда больше, чем предложение, соответственно, предложение может диктовать цену. На самом деле уже к ноябрю или в июне, июле вполне можно найти нормальный вариант», — рассказала Мартынова.

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