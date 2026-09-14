Арина Соболенко утратила статус первой ракетки мира 5 14.09.2026, 9:21

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска отстает в мировом рейтинге на две тысячи очков.

Белоруска Арина Соболенко утратила статус первой ракетки мира, уступив звание казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

Соболенко окончательно потеряла первенство после финального матча US Open, который Рыбакина выиграла в Нью-Йорке 13 сентября. Правда, известно об этом неизбежном факте стало несколькими днями ранее. Таким образом, игра прошла между двумя первыми ракетками - завершающей свой путь на вершине мирового топа и входящей на него.

Разрыв между двумя лидерами рейтинга Женской теннисной ассоциации составляет 2026 очков. Если у Рыбакиной после нью-йоркской победы на счету 9901 очко, то у Соболенко - 7875.

Перед US Open-2026 28-летняя Соболенко опережала 27-летнюю Рыбакину на 434 очка. Однако у белоруски не было возможности что-то прибавить к своей сумме баллов – только защитить 2000 очков за прошлый титул. А вот представительница Казахстана победами в 2026-м нарастила сумму очков, превзойдя Соболенко в рейтинге WTA.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко покинула рейтинг-лист.

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