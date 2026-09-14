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Трамп допустил передачу Украине лицензии на ракеты Patriot

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  • 14.09.2026, 9:32
  • 1,358
Трамп допустил передачу Украине лицензии на ракеты Patriot

Вашингтон и Киев «ведут об этом переговоры»

Украина может получить от США лицензию на более раннюю версию ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One по дороге из Ирландии в США.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Киеву лицензии на производство боеприпасов для Patriot, американский лидер заявил, что Вашингтон и Киев «ведут об этом переговоры». Он пояснил, что речь идет о «менее совершенных версиях» этих перехватчиков.

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