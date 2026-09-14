В двух районах на Минщине будут заметны люди в камуфляже 3 14.09.2026, 9:34

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Иллюстративное фото: «Лепельскі край»

14−16 сентября будут проходить учения.

На Минщине 14−16 сентября проводят учения с территориальными войсками Червенского и Березинского районов, сообщило Минобороны.

С 25 августа в Березинском и Червенском районах идут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. 14−16 сентября они будут участвовать в командно-штабных учениях.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию территориальных войск с органами внутренних дел, подразделениями внутренних войск, а также отрядами народного ополчения в ходе охраны важных объектов, обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника», — сообщили в Минобороны.

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