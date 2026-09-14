закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В двух районах на Минщине будут заметны люди в камуфляже

3
  • 14.09.2026, 9:34
  • 1,926
В двух районах на Минщине будут заметны люди в камуфляже
Иллюстративное фото: «Лепельскі край»

14−16 сентября будут проходить учения.

На Минщине 14−16 сентября проводят учения с территориальными войсками Червенского и Березинского районов, сообщило Минобороны.

С 25 августа в Березинском и Червенском районах идут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. 14−16 сентября они будут участвовать в командно-штабных учениях.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию территориальных войск с органами внутренних дел, подразделениями внутренних войск, а также отрядами народного ополчения в ходе охраны важных объектов, обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника», — сообщили в Минобороны.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар