Украинские беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ

Украинские беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ5
- 14.09.2026, 11:56
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В Сочи и других городах Юга России всю ночь гремели взрывы.
В ночь на 14 сентября в Сочи и других городах Краснодарского края прозвучала серия взрывов на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников. Местные жители сообщили о работе российской ПВО, пишет Dialog.UA.
По данным мониторинговых каналов Exilenova+, Supernova+ и российских СМИ, угрозу БПЛА объявили еще вечером 13 сентября. Около 2:13 жители центральной части Сочи услышали несколько сильных взрывов. В 3:51 мэр города Андрей Прошунин заявил, что угроза сохраняется и в городе задействованы силы и средства защиты.
О взрывах также сообщали жители Ростова, где мониторинговые каналы писали о пролетах групп беспилотников и работе ПВО. Целями могли быть нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза или логистические объекты в районе Сочи, однако официального подтверждения этой информации нет.
Кроме того, появились сообщения о возможном пожаре в регионе после прилета. Его причины и масштабы пока не подтверждены. Также есть информация о возможном поражении комплекса ПВО С-400 в Дагомысе, но эти данные также требуют подтверждения.
Помимо прочего, на фоне атаки БПЛА аэропорт Сочи остается закрытым из-за введенных ограничений.