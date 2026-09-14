Украинские беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ 5 14.09.2026, 11:56

4,876

Иллюстративное фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

В Сочи и других городах Юга России всю ночь гремели взрывы.

В ночь на 14 сентября в Сочи и других городах Краснодарского края прозвучала серия взрывов на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников. Местные жители сообщили о работе российской ПВО, пишет Dialog.UA.

По данным мониторинговых каналов Exilenova+, Supernova+ и российских СМИ, угрозу БПЛА объявили еще вечером 13 сентября. Около 2:13 жители центральной части Сочи услышали несколько сильных взрывов. В 3:51 мэр города Андрей Прошунин заявил, что угроза сохраняется и в городе задействованы силы и средства защиты.

О взрывах также сообщали жители Ростова, где мониторинговые каналы писали о пролетах групп беспилотников и работе ПВО. Целями могли быть нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза или логистические объекты в районе Сочи, однако официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, появились сообщения о возможном пожаре в регионе после прилета. Его причины и масштабы пока не подтверждены. Также есть информация о возможном поражении комплекса ПВО С-400 в Дагомысе, но эти данные также требуют подтверждения.

Помимо прочего, на фоне атаки БПЛА аэропорт Сочи остается закрытым из-за введенных ограничений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com