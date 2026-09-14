Сенатор США Том Тиллис: Путин хочет морить голодом Африку 5 14.09.2026, 9:52

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Диктатор РФ сознательно уничтожает пищевую промышленность в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин пока не хочет снижать темпы боевых действий до зимы и, скорее всего, рассчитывает переждать это время года, чтобы укрепить свои позиции. Такое мнение высказал сенатор Том Тиллис, сопредседатель Наблюдательной группы НАТО в Сенате и республиканец из Северной Каролины, в комментарии для «Радио Свобода».

Он отметил, что если президент РФ «интеллектуально честен с собой», то понимает, что находится на пределе возможностей.

Его экономика страдает. Он собирается идти на выборы. Ему придется рассмотреть вопрос о принудительном призыве после того, как он платит тысячи долларов, чтобы побудить людей идти добровольцами. Отправляет заключенных на поле боя. Для меня это все признаки отчаянного деспота», – отметил Тиллис.

Сенатор добавил, что Путин хочет пережить зиму и получить после нее дополнительные рычаги влияния. Он подчеркнул, что США должны продолжать поддерживать Украину и не позволить России использовать этот период в качестве инструмента давления.

«Нам нужно убедиться, что зима, страдания, которые он уже очень явно пытается навязать Украине, – что у него будет ужасная зима. И американский народ должен быть проинформирован о его террористической тактике здесь. Мы слышали так много сообщений о поведении, которое является признаками террориста. Поэтому, учитывая то, как они пытаются терроризировать население, он рассматривает эту зиму как возможность. И я рассматриваю эту зиму как возможность, как возможность помочь ему продолжать скатываться по скользкому склону неудачи вниз», – предупредил сенатор.

Также Тиллис высказался о российских атаках на объекты американских компаний в Украине. Он считает, что их следует рассматривать не только как атаки на американский бизнес, но и как часть стратегии Кремля по терроризированию страны.

«Что касается нападений на американские компании, я думаю, что все это требует огласки, это требует публикации. Но я не думаю, что США рассматривают это просто как нападение. Надеюсь, мы не будем рассматривать это лишь как вопрос нападения на американскую промышленность или корпорацию. Мы должны рассматривать это как нападение на демократию и суверенное государство, которое ничего не сделало, чтобы этого заслужить», – добавил он.

Комментируя поврежденный в результате российских атак объект американской компании Cargill, сенатор назвал его еще одним примером действий Путина, направленных на терроризирование населения и непосредственное воздействие на массы людей.

По его словам, речь идет не только о конкретном объекте, но и обо всей цепочке – от выращивания сельскохозяйственных культур до их экспорта и обеспечения людей продовольствием.

«Путин сознательно решает не только причинить боль людям, которые пытаются выращивать кукурузу и зерно и экспортировать их, но и непосредственно влияет на доступ к продовольствию в самых сложных географических регионах мира, в частности в Африке. Это часть его плана и стратегии. Путин, по сути, принял решение уничтожить пищевую промышленность в Украине и морить голодом людей в Африке ради собственных эгоистических целей “, – заявил Тиллис.

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