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Купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce выставили на аукцион

  • 14.09.2026, 9:47
  • 1,396
Купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce выставили на аукцион

Автомобиль находится в идеальном состоянии.

В США выставили на аукцион Rolls-Royce, купленный Майклом Джексоном, его братьями и сестрами для матери. Об этом сообщил Monza Car USA.

Как сообщили в дилерском центре, этот автомобиль был подарен Кэтрин Джексон ее детьми, включая Майкла Джексона, в 1984 году. Нынешний владелец приобрел машину в 1999 году и сохранил ее в идеальном состоянии.

В комплекте к машине идет оригинальный номерной знак BWLYM («Because We Love You, Mom»). Стартовая цена за автомобиль начинается от $40 035.

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