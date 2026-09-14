Купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce выставили на аукцион 14.09.2026, 9:47

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Автомобиль находится в идеальном состоянии.

В США выставили на аукцион Rolls-Royce, купленный Майклом Джексоном, его братьями и сестрами для матери. Об этом сообщил Monza Car USA.

Как сообщили в дилерском центре, этот автомобиль был подарен Кэтрин Джексон ее детьми, включая Майкла Джексона, в 1984 году. Нынешний владелец приобрел машину в 1999 году и сохранил ее в идеальном состоянии.

В комплекте к машине идет оригинальный номерной знак BWLYM («Because We Love You, Mom»). Стартовая цена за автомобиль начинается от $40 035.

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