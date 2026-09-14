Христианские демократы победили на выборах в Нижней Саксонии

Христианские демократы победили на выборах в Нижней Саксонии3
- 14.09.2026, 10:50
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На втором месте – Социал-демократическая партия Германии.
На коммунальных выборах в федеральной земле Нижняя Саксония, прошедших в воскресенье, 13 сентября, согласно официальным предварительным результатам, побеждает Христианско-демократический союз (ХДС). По данным избирательной комиссии, обнародованным утром понедельника, 14 сентября, за возглавляемую канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем партию проголосовали больше всего избирателей - 27,2 процента, передает DW.
На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 24,6% голосов, а на третьем - крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 15,9%.
Затем следуют «зеленые» (14,1%) и Левая партия (6%). Свободная демократическая партия набрала лишь 3,7 процента голосов.
По данным избирательной комиссии, явка составила 64,6 процента. Это на 7,6 процентных пункта больше, чем пятью годами ранее - на земельных выборах 2021 года.
Жители Нижней Саксонии выбирали в округах, городах и общинах представителей местных органов власти, а также обер-бургомистров, бургомистров и глав округов. Голосование проходило на фоне кризиса в важном для региона автоконцерне Volkswagen.
В допуске к выборам было отказано четырем кандидатам от АдГ - из-за сомнений в их приверженности конституционному строю в ФРГ. Земельная организация АдГ находится под наблюдением ведомства по охране конституции как правоэкстремистская группировка. Партия оспаривает это решение в суде.