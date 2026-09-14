The Guardian: За фасадом выборов в России скрывается страх Кремля 1 14.09.2026, 10:35

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Слишком очевидная фальсификация может сыграть против властей РФ.

Выборы в Госдуму не угрожают власти Владимира Путина, однако сама необходимость тщательно контролировать их результат показывает растущую тревогу Кремля из-за настроений в российском обществе. К такому выводу приходит The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Российская система давно превратила выборы в инструмент управляемой демократии, где победа «Единой России» фактически предрешена. Однако слишком очевидная фальсификация может сыграть против Кремля. Если официальный результат будет сильно расходиться с реальными настроениями людей, это лишь подчеркнет страх власти перед свободным волеизъявлением.

Одним из таких сигналов стало решение Верховного суда не допустить к выборам либеральную партию «Яблоко». Формальный повод для этого выглядел настолько сомнительным, что решение вызвало вопросы даже с учетом нынешних российских реалий.

Особое значение имеет позиция партии по войне. Нынешние выборы станут первыми парламентскими после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В своей программе «Яблоко» призывает к прекращению огня, дипломатии и миру.

«Решение не допустить даже это послание до избирателей указывает на нервозность вокруг популярности войны», — пишет The Guardian.

За рамками официальной пропаганды россияне все чаще сталкиваются с последствиями войны. Украинские удары по объектам в глубине России затрудняют попытки Москвы представить конфликт как далекую от обычных граждан войну. Инфляция, нехватка топлива и потери на фронте все сложнее скрывать.

По оценкам, российские потери достигли примерно 1,5 млн человек, включая сотни тысяч погибших. На фоне нехватки добровольцев власти прибегают к давлению и обману при вербовке в армию. Одновременно распространяются слухи о новой мобилизации после выборов.

«Чем усерднее Кремль имитирует доказательства народной поддержки, тем менее уверенно это выглядит», — отмечает издание.

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