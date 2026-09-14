В Беларуси снова ускорилась инфляция

В Беларуси снова ускорилась инфляция1
- 14.09.2026, 10:12
Рост цен усилился после ослабления ценового регулирования.
В Евразийском банке развития, представившем еженедельный макрообзор, видят причиной ее роста сокращения перечня товаров в непродовольственном секторе, подпадающих под ценовое регулирование. В нем рост цен в рассматриваемом периоде был зафиксирован на уровне 3,2% г/г после 2,9% г/г.
Инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца: 3,1% г/г и 8,7% г/г соответственно. При этом базовая инфляция составила 4,8% г/г в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Это, как считают в банке, свидетельствует об умеренном ценовом давлении.
В целом, по прогнозу ЕАБР, ожидается, что по итогам 2026 года инфляция сохранится ниже предельного параметра Национального банка в 7%.