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В Беларуси снова ускорилась инфляция

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  • 14.09.2026, 10:12
В Беларуси снова ускорилась инфляция

Рост цен усилился после ослабления ценового регулирования.

В Евразийском банке развития, представившем еженедельный макрообзор, видят причиной ее роста сокращения перечня товаров в непродовольственном секторе, подпадающих под ценовое регулирование. В нем рост цен в рассматриваемом периоде был зафиксирован на уровне 3,2% г/г после 2,9% г/г.

Инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца: 3,1% г/г и 8,7% г/г соответственно. При этом базовая инфляция составила 4,8% г/г в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Это, как считают в банке, свидетельствует об умеренном ценовом давлении.

В целом, по прогнозу ЕАБР, ожидается, что по итогам 2026 года инфляция сохранится ниже предельного параметра Национального банка в 7%.

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