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В Лондоне откроется крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод

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  • 14.09.2026, 10:10
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В Лондоне откроется крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод

Он будет производить компоненты для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей.

Британский стартап Isembard откроет в Лондоне крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод. Четырехэтажное здание производства и штаб-квартира компании займут около 160 тыс. кв. м. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на руководство компании.

Объект располагается в районе Саутварк в центре британской столицы, на месте бывшего автопарка. По словам гендиректора Isembard Александра Фицджеральда, завод будет производить компоненты для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Продукцию компания будет поставлять американской Anduril и британской Babcock International, а также правительству Великобритании.

Isembard основали в 2024 году. По словам источников FT, ее стоимость оценивается примерно в $500 млн. Недавно компания смогла привлечь более $50 млн от инвесторов, включая американскую венчурную компанию Union Square Ventures. На объекте Isembard пока работают только 35 человек, однако к концу года численность доведут до 200 работников. В планах компании — расширение сети производств. Сейчас на территории Британии, а также в США, Франции и Германии по франшизе работают около 15 заводов Isembard.

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