Генпрокурор Украины покинул страну 8 14.09.2026, 10:14

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Руслан Кравченко

Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

На фоне расследования НАБУ.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале сообщил, что находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о «реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов» Украины — НАБУ и САП.

По его словам, за границей он планирует сообщить о «признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и о рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины».

«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Кравченко выехал за границу ночью 14 сентября на служебном автомобиле.

До этого Кравченко заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ. По словам генпрокурора, он подозревает Семена Кривоноса в «подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».

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