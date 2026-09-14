Генпрокурор Украины покинул страну

Генпрокурор Украины покинул страну8
- 14.09.2026, 10:14
- 7,298
На фоне расследования НАБУ.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале сообщил, что находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о «реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов» Украины — НАБУ и САП.
По его словам, за границей он планирует сообщить о «признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и о рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины».
«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Кравченко выехал за границу ночью 14 сентября на служебном автомобиле.
До этого Кравченко заявил, что подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ. По словам генпрокурора, он подозревает Семена Кривоноса в «подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».