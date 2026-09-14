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В Минске станет больше платных парковок

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  • 14.09.2026, 10:18
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В Минске станет больше платных парковок

Где появятся новые места.

В Минске продолжат расширять сеть платных парковок и строить перехватывающие стоянки, чтобы разгрузить дворы и центр города от машин. До конца 2026 года число мест на платных парковках планируют увеличить примерно с 9 до 10 тысяч. Еще одну перехватывающую стоянку на 158 автомобилей сейчас строят возле станции метро «Слуцкий Гостинец», сообщает «Первый информационный».

Новые платные парковки в ближайшее время появятся на улице Захарова и Партизанском проспекте. Сейчас в Минске работают 87 платных парковок: 80 открытых и семь закрытых. В общей сложности они рассчитаны более чем на 9 тысяч автомобилей.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что введение платы помогло освободить больше мест в центре.

«Это позволило упорядочить работу именно в центре города. Потому что стояло очень много автомобилей, которые просто оставляли в центральной части города. Сейчас, с учетом введения платных парковок, они уже направляются на стоянки, парковки, паркинги. А места для этого есть в городе. Сегодня более 20 тыс. свободных мест в паркингах, на стоянках. Мы будем продолжать эту работу. Сейчас подготовлена концепция по зарядным станциям. В ближайшее время она будет принята. Будем обеспечивать паркинги, стоянки именно зарядными устройствами», — сказал чиновник.

Еще одно направление — перехватывающие парковки, где водителям предлагают оставить машину и продолжить путь на общественном транспорте.

Такую временную стоянку сейчас строят на пересечении улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова, недалеко от метро «Слуцкий Гостинец». Она будет рассчитана на 158 автомобилей, там также установят 15 зарядных станций для электромобилей. Закончить работы планируют к ноябрю.

«Уложено 30% подстилающего полотна, ведутся трамбовочные работы. Кроме того, ведутся работы по установке борта и прокладке коммуникаций. На объекте работают порядка 9 единиц техники и 20 рабочих», — рассказал глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик.

Еще одну крупную перехватывающую парковку планируют оборудовать возле станции метро «Могилевская». Там на месте автостанции «Автозаводская» собираются построить новый автовокзал и транспортный узел.

Сейчас функцию неофициальной перехватывающей стоянки в этом районе фактически выполняет парковка возле торгового центра, но даже в будни свободных мест там почти нет. У торгового центра есть и подземный паркинг более чем на 400 автомобилей: первые три часа бесплатные, затем каждый следующий час стоит один рубль.

При этом отмечается, что специализированные паркинги, особенно в новых районах, загружены не полностью. Главные причины — цена и расположение. В некоторых новых кварталах машино-место в паркинге стоит от 2000 евро, а часть водителей не хочет оставлять автомобиль в нескольких сотнях метров от подъезда, если во дворе можно припарковаться бесплатно.

Городские власти также рассчитывают вернуть больше автомобилей на охраняемые стоянки. Государственное объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» управляет 115 такими объектами, в том числе семью многоуровневыми.

«Государственное объединение „Гаражи, автостоянки и парковки“ управляет 115 городскими автомобильными стоянками, включая семь многоуровневых. Охраняемая стоянка — это инженерное сооружение. Как я говорил, она имеет забор, закрытый контур, систему доступа, охрану. Мы отвечаем за поставленные к нам транспортные средства и за их сохранность», — рассказал гендиректор объединения Андрей Зырянов.

Напомним, ранее в объединении «Гаражи, автостоянки и парковки» рассказывали, что на его 115 стоянках есть 29 259 машино-мест, из которых свободными остаются примерно 3,5−3,6 тысячи. При этом распределены они по городу неравномерно: особенно остро мест не хватает в Кунцевщине, Малиновке, Зеленом Луге и густонаселенных новых районах вроде «Минск Мира». Базовый тариф на хранение легкового автомобиля составляет 55 рублей в месяц, но в зависимости от машины может доходить до 150 рублей.

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