Новая карта мира изменит привычный вид Беларуси 6 14.09.2026, 10:31

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ООН предлагает перейти на более точное изображение континентов.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу по более широкому использованию картографических проекций, которые точнее передают реальные размеры континентов. Речь прежде всего идет об отказе от привычной проекции Меркатора в пользу, в частности, Equal Earth.

Как это может отразиться на привычной карте мира и что изменится для Беларуси, объяснил для «Салідарнасці» культменеджер и историк Илья Андреев.

Почему привычная карта искажает размеры стран

Проекция Меркатора появилась еще в XVI веке и долгое время была удобна для морской навигации. Однако у нее есть существенный недостаток: чем дальше территория находится от экватора, тем сильнее искажаются ее размеры.

Из-за этого, например, Гренландия на привычных картах кажется сопоставимой по размеру с Африкой, хотя в действительности Африка примерно в 14 раз больше.

Проекция Equal Earth, которую предлагают использовать шире, сохраняет реальные соотношения площадей континентов.

Инициаторами кампании выступили африканские государства. Они считают, что традиционные карты визуально преуменьшают размеры Африки, Латинской Америки и Южной Азии и тем самым влияют на восприятие их места в мире.

Что решила ООН

Резолюция ООН носит рекомендательный характер.

Государствам, международным организациям, образовательным учреждениям и технологическим платформам предлагают постепенно переходить к более точным картографическим проекциям.

При этом документ отдельно подчеркивает, что он не касается вопросов государственных границ, суверенитета или территориальных споров.

Украина указала на проблему с Крымом

Тем не менее политических споров избежать не удалось. Украина обратила внимание на то, что на одной из версий карты Equal Earth оккупированный Россией Крым обозначен нейтральным серым цветом. Киев подчеркнул, что подобное изображение создает проблему с точки зрения территориальной целостности Украины. В итоге Украина при голосовании воздержалась.

Представитель Великобритании также отдельно подчеркнул, что Крым является частью Украины, а попытка его аннексии Россией незаконна. Москва, напротив, инициативу поддержала. Беларусь также проголосовала за резолюцию.

Как изменится Беларусь

На карте в проекции Equal Earth привычный контур Беларуси несколько меняется. Страна выглядит чуть более вытянутой, однако ее очертания остаются легко узнаваемыми.

Илья Андреев с Радзивилловской картой Великого княжества Литовского

В Беларуси контур страны давно стал самостоятельным символом. Его используют на сувенирах, украшениях, государственной символике и даже в архитектурных проектах. Поэтому, если новые картографические стандарты действительно получат широкое распространение, постепенно может измениться и привычное визуальное изображение страны.

Россия будет выглядеть меньше

Для России визуальный эффект значительно сильнее. Из-за устранения искажений, характерных для проекции Меркатора, огромные северные территории перестают выглядеть настолько массивными.

В результате Россия на такой карте визуально оказывается значительно меньше привычного изображения.Именно северные страны сильнее всего «выигрывают» в размерах на старых картах из-за особенностей проекции Меркатора.

Карты быстро не изменятся

При этом быстрой «перерисовки» карт ждать не стоит. Резолюция ООН не является обязательной, а крупнейшие цифровые платформы, издательства и образовательные учреждения сами будут решать, переходить ли на новые проекции.

Поэтому в ближайшее время привычная карта мира никуда не исчезнет. Однако сама дискуссия показывает, что даже способ изображения стран и континентов способен становиться частью большой политики.

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