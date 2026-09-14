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«Алименты на троих детей – 265 рублей, а школьные поборы в сентябре – 250»

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  • 14.09.2026, 10:52
  • 1,008
«Алименты на троих детей – 265 рублей, а школьные поборы в сентябре – 250»
иллюстративное фото

Новый учебный год – старые проблемы.

Белоруска, воспитывающая троих детей, пожаловалась на школьные поборы.

«В школе я сдала на нужды класса 50 рублей, - пишет в Threads vikaminsk2026. - Требуют еще на шторы 50 рублей. На пособия сдала ещё 50 рублей. Подарки учителям около 50 рублей. Итого: 200 рублей только в сентябре!

Алименты всего 265 рублей с безработного папочки по закону. Беларусь, нормально?»

Большинство пользователей объяснили, что никто не может заставить родителей отдавать деньги школе. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Мне кажется, родителям просто удобно пожаловаться,но ничего не делать для того что бы отстоять свое мнение. Мои в 9 классе, и я сама решаю, что и сколько я буду сдавать.

- Шторы в школе нельзя, санстанция не разрешит и пожарные нормы. Взносы добровольные. Откажитесь. Скажите: нет денег.

- Так не сдавайте. Скажите, что нет денег и все. Что это за вечные поборы с родителей?

- В фонд школы не сдаю из принципа.Фонд класса - 20 руб. Пособия купил сам.

- По факту поборов денежных в школе, которые запрещенны законодательством, сразу напишите заявление в прокуратуру вашего района. Если будут «волокитить» -- напишите жалрбу в прокуратуру Минска Не ленитесь такое написать -- педагоги собирают с класса, в котором минимум 27-- 30 человек, по 50 руб.! Видимо, большая часть денег пойдет именно в карман педагогов.

- Школы ох…ли, дальше - больше, потому что родители исправно платят. Такое чувство, что дети выпивают по литру воды за полдня и без конца моют руки с мылом, в то время как дома даже зубы не чистят.

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