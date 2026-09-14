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Квадратный метр в Минске уже стоит почти $ 2300

  • 14.09.2026, 11:06
Квадратный метр в Минске уже стоит почти $ 2300

До конца года может стать еще дороже.

В августе, когда «Беларусбанк» начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%, цены на жилье заметно подскочили. Об этом пишет эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале.

Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов (6949 рублей по курсу Нацбанка на 14 сентября). Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавили 2,7%, или 60 долларов

С начала 2026 года прирост составляет уже около 18%.

«Напомню, появился „дешевый“ кредит от „Белинвеста“ на вторичку: два года под 10,9%. Это также поддержит движение ценника вверх к планке 2500 долларов до конца года», — указывает эксперт.

Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр, указывает эксперт со ссылкой на финансиста.

Напомним, в июле 2026 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости.

В начале августа «Беларусбанк» начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже.

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