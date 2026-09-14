The Telegraph: Новая мобилизация в России неизбежна 3 14.09.2026, 11:07

2,296

У Путина проблемы с живой силой.

Россия сталкивается с растущей нехваткой живой силы на фоне огромных потерь в Украине. Москве может понадобиться новая мобилизация, однако такой шаг способен создать для Кремля серьезные политические проблемы, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Глава украинской военной разведки Олег Иващенко считает, что нынешних ресурсов России хватит примерно до 2028 года. По его данным, российская армия ежедневно набирает около 1000–1200 человек, но теряет более 1400. Примерно 60% потерь приходится на погибших.

Такая динамика делает новую мобилизацию все более вероятной. Однако в прошлый раз Кремль в основном избегал призыва жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточены средний класс и значительная часть элит. Расширение мобилизации на крупнейшие города может вызвать сильное недовольство даже среди тех, кто обычно поддерживает власть.

«Россия не близка к коллапсу, но бесконечно воевать она не сможет», — пишет The Telegraph.

Ситуацию на фронте хорошо показывает район Лимана. Украина месяцами готовила операцию, задействовав танки, пехоту, артиллерию, беспилотники и авиацию. В результате украинским силам удалось вернуть десятки квадратных километров территории.

Российское командование, напротив, все чаще отправляет на передовую плохо подготовленных новобранцев, пытаясь закрыть образовавшиеся бреши. Это приводит к огромным потерям. В некоторых подразделениях срок жизни нового бойца на передовой может измеряться днями.

При этом Москва все еще располагает значительными ресурсами и способна вести войну дальше. Но цена такой стратегии постоянно растет.

«У России есть только один по-настоящему рискованный путь — новая мобилизация», — считают авторы.

США и европейские страны должны использовать нынешнее окно возможностей, чтобы усилить Украину и создать условия для справедливого окончания войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com