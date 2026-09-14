Германия планирует выделить 3,4 млрд евро на закупку ракет Tomahawk 14.09.2026, 11:19

Эта закупка предоставит ФРГ собственные наземные средства нанесения ударов на большие расстояния.

Министерство обороны Германии намерено выделить почти 3,4 млрд евро на закупку крылатых ракет Tomahawk американского производства и пусковых установок Typhon.

Об этом говорится во внутреннем документе немецкого правительства, с которым ознакомилось издание Politico.

Эта закупка предоставит Германии собственные наземные средства нанесения ударов на большие расстояния для сдерживания России, а также, возможно, позволит немецкой промышленности присоединиться к цепочке поставок ракет Tomahawk.

Оба этих шага будут способствовать стремлению Берлина к большей автономии, хотя Вашингтон сохранит контроль над чувствительными технологиями, а относительно производственной модели или распределения работ пока не достигнуто согласия.

Указанная в документе цифра представляет собой текущую оценку министерства относительно общих финансовых потребностей для осуществления закупки. Ожидается, что она будет учтена при подготовке бюджета Германии на 2027 год, который в настоящее время прорабатывается министерством и парламентом.

Сумма покроет общие расходы на закупку и может еще измениться до принятия бюджета и до окончательного утверждения закупки ракет.

Сейчас Германия не располагает собственными наземными средствами для нанесения ударов на большие расстояния.

В 2024 году тогдашние президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились, что американские войска начнут развертывать в Германии оружие дальнего радиуса действия с 2026 года, в частности ракеты Tomahawk под американским командованием. Этот план был отменен действующим американским президентом Дональдом Трампом.

Параллельно с этим Берлин также настаивал на создании собственных возможностей и в 2025 году официально обратился к Вашингтону с предложением о приобретении пусковых установок Typhon с ракетами Tomahawk.

Прорыв произошел на саммите НАТО в Анкаре в июле, когда Трамп и канцлер Фридрих Мерц достигли принципиальной договоренности о приобретении Германией этого оружия.

Немецкое правительство впоследствии заявило, что Вашингтон согласился санкционировать продажу ракет Tomahawk и соответствующих наземных пусковых установок Typhon, при этом подчеркнув, что детали ещё предстоит согласовать.

Переговоры также касаются того, кто именно будет производить ракеты.

В том же внутреннем плановом документе указано, что правительство США выдвинуло "перспективу промышленного сотрудничества" как часть запланированных закупок.

Несколько официальных лиц обеих стран, осведомленных в этом вопросе, сообщили, что обсуждения включают возможное совместное производство и пути привлечения немецкой промышленности к цепочке поставок Tomahawk. Однако, по словам официальных лиц, пока не согласованы ни производственная модель, ни распределение работ.

Главный вопрос заключается в том, в какой степени европейская промышленность сможет участвовать в этом процессе, при этом Вашингтон будет сохранять контроль над чувствительными американскими технологиями и интеллектуальной собственностью.

Эти обсуждения вписываются в более широкие усилия Германии, направленные на то, чтобы европейские компании участвовали в обслуживании оружия американского производства, а не просто покупали его.

Эта идея приобрела популярность на фоне давления на Вашингтон в связи с пополнением собственных запасов ракет, которые были исчерпаны в результате войны против Ирана.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.

Также недавно СМИ писали, что Великобритания и Германия к 2034 году планируют создать высокоточную ракету дальнего действия, способную поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров.

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