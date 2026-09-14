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Топливный кризис накрыл Ленинградскую область

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  • 14.09.2026, 11:21
  • 1,738
Топливный кризис накрыл Ленинградскую область

Губернатор признал последствия ударов по российским НПЗ.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко признал, что в регионе начались проблемы с топливом. Длительность пребывания автомобилистов на заправках исчисляется часами, на АЗС фиксируются перебои с поставками бензина.

В связи с этим Дрозденко объявил о введении «антикризисных мер». Подробности сообщает российское издание «Осторожно, новости».

Что происходит с топливом в Ленинградской области

Проблемы с бензином в регионе стали настолько серьезными, что признать их был вынужден даже назначенный Кремлем губернатор.

Дрозденко записал видео, в котором констатировал: в области наблюдаются очереди на заправках и перебои с бензином. По его словам, жители жалуются на ситуацию уже несколько недель: некоторые автомобилисты проводят на АЗС по несколько часов.

Дрозденко рассказал, что 13 сентября не смогла заправить авто его младшая дочь. Старшей топливо досталось после двух часов, проведенных в очереди на заправке.

Чиновник связал возникшие перебои с недавними атаками Сил обороны на крупные НПЗ. Они, признал Дрозденко, привели к снижению производства бензина АИ-92 и АИ-95. Дизель, утверждает Дрозденко, в наличии есть.

«Осторожно, новости» пишет, что власти региона вместе с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок топлива из других регионов. Некоторые крупные компании якобы уже увеличили поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые поставщики, утверждает Дрозденко, готовы нарастить объемы в два раза.

«При этом вертикально интегрированные компании ввели лимиты на продажу топлива, что, по словам Дрозденко, также приводит к очередям. Небольшие сети АЗС практически прекратили работу, поэтому нагрузка на оставшиеся заправки выросла. Власти рассматривают введение заправки автомобилей через день – по чётным и нечётным номерам. Пока планируется обеспечить продажу хотя бы 20–30 литров бензина на автомобиль в день», – перечисляет «антикризисные меры» издание.

Дрозденко заявил, что рассчитывает стабилизировать ситуацию к началу октября. Он надеется, что к этому времени уже появятся новые поставки, заработают новые логистические цепочки, а НПЗ завершат ремонты.

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