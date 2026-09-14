В России возбудили дело против известного рэпера Noize МС

В России возбудили дело против известного рэпера Noize МС1
- 14.09.2026, 11:33
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Выступающего против войны РФ в Украине музыканта обвинили в «оправдании терроризма».
В отношении рэпера Noize МС (Иван Алексеев) возбудили дело о публичном оправдании терроризма, сообщила прокуратура Москвы.
По версии ведомства, музыкант на концертах за границей якобы «оправдывал террористическую идеологию», а также выражал «положительное отношение» к неназванной террористической организации, запрещенной в России.
Минюст РФ внес Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Рэпер выступает против российской войны в Украине. В отношении него также составили административный протокол за дискредитацию армии.