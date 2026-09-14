«Миссия невыполнима»: минчанка утром попыталась найти в Уручье какао с круассаном

«Миссия невыполнима»: минчанка утром попыталась найти в Уручье какао с круассаном9
- 14.09.2026, 11:12
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Казалось, что может быть проще?
Минчанка mi_lash.ryaguzova попыталась воскресням утром найти в Уручье кофейню, в которой можно было бы выпить какао с круассаном. О результатах своих поисков она рассказала в Threads.
«Дорогие кофейни, у меня к вам сегодня один вопрос, - пишет жительница столицы. - Мы сегодня с маленькой дочкой и мужем решили устроить себе простое воскресное утро: какао, круассан, что может быть проще?
Как оказалось, практически невыполнимая миссия. В 9:30–10:00 мы обошли половину Уручья в поисках круассана и какао. В одной кофейне круассанов нет, в другой они появляются только после 12! Полки просто пустые! А где-то нет даже какао!»
Многие пользователи соцсети согласились с автором поста и предложили альтернативные варианты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Еще очень часто утром продают несвежую выпечку. Причем вечером её продают со скидкой, а утром она резко стоит свои 100%.
- Дорогие кофейни, пожалуйста, подумайте о людях, которые хотят вкусно позавтракать именно утром, как вы строите бизнес, если открываетесь с пустыми полками.
- В «Евроопте» круассаны есть, даже на сливочном масле.