Украина раскрыла секрет защиты от российских кибератак
- 14.09.2026, 11:46
Запад может перенять этот уникальный опыт.
Украина накопила уникальный опыт противостояния российским кибератакам, который может оказаться ценным для стран Европы и США. За более чем четыре года полномасштабной войны Киев научился не только отражать атаки, но и использовать полученные данные для предотвращения новых угроз, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
В первые недели вторжения украинские специалисты работали практически без сна. Один из аналитиков Украинского центра оперативного управления по безопасности вспоминает, что сотрудники спали по два-три часа, пока остальные работали.
«Я спал два-три часа, пока остальные работали, потом мы менялись местами», — рассказал он.
Масштаб атак оказался беспрецедентным. В 2022 году Украина зарегистрировала 2194 российских кибератаки, а в 2024-м их число выросло до 4315. При этом количество наиболее серьезных инцидентов резко сократилось — с 1048 до 59.
Украина теперь фиксирует больше кибератак, но ущерб от них значительно ниже. Многие российские операции против Украины повторяются в других странах, особенно в соседних государствах ЕС. Поэтому украинские данные могут использоваться для раннего обнаружения новых угроз.
Особое значение имеет обмен информацией. Западным странам необходимо делиться сведениями о кибератаках в течение часов, а не недель. Российские хакеры уже атакуют компании, связанные с логистикой и технологиями, которые помогают Украине.
«Украинские данные нужно рассматривать как ресурс для обнаружения угроз, а не как новостной материал», — считают авторы.
Они предлагают привлечь Украину к разработке международных учений по кибербезопасности. Киев располагает тысячами задокументированных атак и уже создает собственные программы подготовки специалистов.
По мнению авторов, западные страны пока используют этот опыт далеко не в полной мере. Совместные тренировки, анализ инцидентов и обмен прикладными исследованиями могли бы значительно усилить защиту от российских киберопераций.