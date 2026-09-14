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«Это издевательство над людьми»

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  • 14.09.2026, 11:55
  • 1,710
«Это издевательство над людьми»

Белорусы обсуждают низкие зарплаты и цены.

Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы «издевательством над людьми» на фоне нынешних цен. В комментариях одни поддержали его и рассказали, сколько у них уходит на еду, коммуналку и детей, другие возразили, что проблема не только в зарплатах, но и в нежелании некоторых работать больше, пишет «Зеркало».

«С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в РБ не должно существовать зарплат 800−1500 рублей, это просто издевательство над людьми, не важно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?» — поинтересовался автор.

На момент публикации под его постом собралось 370 комментариев. Многие поддержали автора.

«Да, вы абсолютно правы. У нас на семью с двумя относительно маленькими детьми уходит около 1300 в месяц только на еду. И это без изысков в виде креветок, мидий, форели или еще чего-то. Обычные базовые продукты».

«Такое впечатление, что коммуналку платят и едят только начальники, остальным деньги не нужны. Они святым духом питаются и могут зимой в босоножках ходить и детям их ничего не надо».

«Цены растут как бешеные, самые базовые продукты стоят дорого. Ничего не купил, а 100 рублей как не было».

«Это просто уровень жизни страны. Через минималку определяются базовые потребности, а дальше у кого как получается».

«О, а еще если человек уволился и ищет работу, его начинают долбать характеристиками из разных структур, а если не успел в срок еще в плечи все прелести „тунеядца“!»

«Это вы депутатам скажите, которые считают, что вам достаточно есть дешевые макароны и гречку, рис и кровянку с дешевыми сосисками и картошку со шкварками».

«Моя свекровь отработала медиком 45 лет (и работает еще на пенсии), я даже не буду говорить вслух ее пенсию, ибо это очень страшная цифра для человека, отдавшего столько лет медицине. Не говоря уже о том, что нужно оплатить коммуналку и как-то дожить. И я, как молодая мама двоих детей, еще хочу сказать, что сдача денег в сад/школу — суммы космические просто. Факультативы — один бесплатный белорусский язык, остальные все занятия в месяц ~ 70 рублей, а их несколько. В моем детстве далеко все было не так».

«Это называется рабство, люди работают на нескольких работах, нередко терпят хамство начальников, оплата труда низкая это уже считай прямое удешевление труда и его обесценивание, жилье, медицина, образование все это должно быть бесплатным, без налогов на ЖКХ и прочей херни, или если платить налоги то соответственно поднять вопрос оплаты труда. Короче тут без шансов, Беларусь скорее всего всегда будет такой, народ сам идет на такое».

«Я мечтаю когда-нибудь зарабатывать столько, чтобы можно было покупать овощи и морепродукты, которые мне хочется съесть, а не на праздник».

«Я с трудом вижу свое будущее, хоть и учусь на перспективную профессию. Все упирается в деньги».

«Правы! Мы с дочерью сравнивали цены в Москве и Минске, есть продукты, вещи и какой-то сервис, которые у нас дороже. А зарплата на порядок ниже, к сожалению».

«Не должно, но для того чтобы их не было работать нужно, а не получку ждать. Я вот работаю в Минске в строительной фирме, в этом году работы больше, чем обычно, оплата отличная, казалось бы бери и работай. Но решил наш директор найти людей, а фиг там, либо рукожопы, либо синие, все хотят зарплату хорошую, но работать не хотят».

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