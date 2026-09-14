В Беларусь массово залетели российские ударные дроны

В Беларусь массово залетели российские ударные дроны1
- 14.09.2026, 11:48
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За сутки границу нарушили минимум 10 беспилотников.
Впервые за год зафиксированы массовые залеты российских ударных беспилотников в Гомельскую область в течение суток. Такого не было ровно год — в течение последних месяцев фиксировались лишь единичные случаи. Последний раз массовые одновременные залеты были в начале сентября 2025 года, пишет «Флагшток».
И вот 12—13 сентября, по подсчетам «Флагштока» и уточненным данным, минимум 10 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Беларуси.
Во время массированной атаки России в субботу примерно в 11:00 начались первые вторжения беспилотников в Беларусь. В это время один из них уже вылетал в Украину, а через час два беспилотника залетели на Гомельщину и направлялись в сторону Наровли и Лельчиц. Затем еще два двигались в направлении Мозыря. Около 14:00 на Гомельщину залетела новая пара российских дронов. Через полчаса — ещё один беспилотник.
Примерно в 02:30 13 сентября был зафиксирован вылет из Беларуси одного беспилотника, около 10:40 — еще одного.
Большинство дронов вылетели обратно в Украину, но точной информации обо всех беспилотниках, вторгавшихся в Беларусь, пока нет.
По информации украинского мониторингового канала eRadar, как правило, это были не реактивные, а классические «Герани» с двигателем, звук которого напоминает звук мопеда.
Чаще всего дроны нарушали южную границу Гомельской области и двигались в направлении Мозыря, Наровли и Лельчиц.
По данным канала eRadar, два дрона около 13:45 были зафиксированы в Мозырском районе на расстоянии 20 километров от белорусско-украинской границы.
Кроме того, один из жителей Петриковского района сообщал, что примерно с 10:00 до 12:00 слышал в небе характерный звук «Шахедов», а также — реактивного двигателя. Возможно, дроны преследовали истребители.
Залёты беспилотников были связаны с массированной атакой России на западные области Украины в условиях туманной погоды.