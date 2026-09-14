Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит бензина до октября 14.09.2026, 12:31

ВСУ вывели из строя крупнейший на северо-западе России нефтеперерабатывающий завод.

Топливный кризис в Ленинградской области, усилившийся после остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», продлится до конца сентября, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. «К началу октября мы должны эту ситуацию совместно с крупными нефтяными компаниями, нашими партнерами, исправить. А сейчас нас враг проверяет на прочность, на слабину», — сказал Дрозденко в своем обращении.

По его словам, из-за атак украинских беспилотников на НПЗ многие вертикальные интегрированные компании ввели лимиты на поставки топлива на свои АЗС, а независимые сети «практически прекратили работу». До тех пор, пока не будут завершены ремонты на крупных НПЗ, «рассматриваем возможность введения заправки по четным, нечетным номерам через день», отметил Дрозденко. «Наша цель — это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20—30 литров в день», — добавил глава Ленобласти и призвал жителей региона к «спокойствию, солидарности и пониманию».

Санкт-Петербург и Ленобласть стали эпицентром новой волны топливного кризиса на прошлой неделе. 10 сентября в правительстве Ленобласти предупредили, что ситуация с топливом в регионе повторяет «июльский сценарий»: по части АЗС отгрузка уже снижена, а на отдельных станциях возможны перебои. Издание «Фонтанка» 12 сентября проверила 175 заправок из «Яндекс.Навигатора» — на 120 из них не было 92-го и 95-го бензина, а на остальных наблюдались многочасовые очереди.

Украинские дроны атаковали НПЗ «Кинеф» в конце августа. По данным источников Reuters, завод, выпускающий в год 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизтоплива, получил повреждения на обеих установках переработки нефти и остановил выпуск 30 августа.

До этого курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак признал, что Россию накрывает вторая волна топливного кризиса. В связи с этим он поручил пересмотреть графики ремонта НПЗ, а также сообщил, что часть заводов возобновила работу после атак дронов. На прошлой неделе Новак предложил заранее определять объемы импорта бензина, необходимые для покрытия потребностей внутреннего рынка.

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